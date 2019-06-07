شكرا لقرائتكم الزمالك يوجه الشكر لخالد متولى ويعين أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عين مجلس إدارة نادى الزمالك، أيمن طاهر كمدرب لحراس المرمى فى الفريق الاول، و توجيه الشكر إلى خالد متولى المدرب المؤقت لحراس تدريب الفريق الأبيض بعدما تولى المهمة فى المباراة الماضية أمام حرس الحدود والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .

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و سيتولى أيمن طاهر المهمة رسميًا بعد نهاية الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين لمدة 10 أيام وذلك استعدادا لخوض التدريبات ضمن خطة الإعداد لمواجهات الجونة والإسماعيلى والأهلى بالدورى التى ستقام بعد بطولة أمم إفريقيا التى تستضفيها مصر خلال الشهر الجارى.

يذكر أن خالد متولى سبق ودرب ناشئى الزمالك وعمل بالشعلة السعودى ووافق على العمل بشكل مؤقت بالفريق الأول بالقلعة البيضاء خاصة للعلاقة الجيدة التى تربطه بالثنائى خالد جلال المدير الفنى للفريق الأبيض ونبيل محمود رامبو المدرب العام.