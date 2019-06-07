شكرا لقرائتكم محمد هانى ينشر صورة له مع أبو تريكة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد هانى الظهير الأيمن لفريق الأهلى، على نشر صوره له، عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، برفقة أبو تريكة نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق.

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جاء ذلك أثناء تواجد محمد هانى فى نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا بين ليفربول و توتنهام، التى اقيمت على ملعب "اتليتكو مدريد" بالعاصمة الإسبانية .

وحرص محمد هانى على مساندة زميلة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الأنجليزى الذى تمكن من حصد اللقب الأوربى على حساب توتنهام بنتيجة هدفين مقابل لاشئ .