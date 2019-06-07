شكرا لقرائتكم محمد هانى ينشر صورة له مع أبو تريكة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص محمد هانى الظهير الأيمن لفريق الأهلى، على نشر صوره له، عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، برفقة أبو تريكة نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق.
جاء ذلك أثناء تواجد محمد هانى فى نهائى بطولة دورى أبطال أوروبا بين ليفربول و توتنهام، التى اقيمت على ملعب "اتليتكو مدريد" بالعاصمة الإسبانية .
وحرص محمد هانى على مساندة زميلة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الأنجليزى الذى تمكن من حصد اللقب الأوربى على حساب توتنهام بنتيجة هدفين مقابل لاشئ .
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