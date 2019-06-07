صلاح يعتذر عن زيارة مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة

كتب: صالح رمضان

أعلن الدكتور أحمد الرفاعي مدير عام مستشفى الأطفال بجامعة المنصورة، عن اعتذار محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر الوطني، عن زيارته للمستشفى.

وقال الرفاعي، في تصريح خاص لـ"الوطن"، اعتذر الأستاذ صلاح والد الكابتن محمد صلاح عن إتمام الزيارة للمستشفى خلال عيد الفطر المبارك وذلك بسبب المشاكل الكبيرة التي تعرض لها بسبب التزاحم الشديد أمام منزل العائلة وعدم قدرته على التحرك وفق خطته المسبقة".

وأضاف" أنا اعتذر للأطفال الذين حملوني أمانة تبليغه بأنهم...