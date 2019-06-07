كتب: محمد السيسي
نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري، فيلم ترويجي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو.
وأطلقت اللجنة المنظمة على الفيلم اسم «حلمنا .. ح يبقى حقيقة مش خيال»، وظهر خلاله استعدادات مصر لتنظيم البطولة، سواء من البنية التحتية أو الملاعب التي تستضيف البطولة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| الاتحاد المصري ينشر فيلم ترويجي لكأس أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.