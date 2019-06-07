بالفيديو| الاتحاد المصري ينشر فيلم ترويجي لكأس أمم أفريقيا

كتب: محمد السيسي

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة المصري، فيلم ترويجي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الفترة ما بين 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وأطلقت اللجنة المنظمة على الفيلم اسم «حلمنا .. ح يبقى حقيقة مش خيال»، وظهر خلاله استعدادات مصر لتنظيم البطولة، سواء من البنية التحتية أو الملاعب التي تستضيف البطولة.

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