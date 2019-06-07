نادال يهزم فيدرر ويبلغ النهائي الثاني عشر في رولان غاروس

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حسم الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا وحامل اللقب مواجهته مع المصنف ثالثا السويسري روجيه فيدرر، وبلغ للمرة الثانية عشرة نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه الجمعة 6-3 و6-4 و6-2.

وألحق نادال (33 عاما) الساعي الى تعزيز رقمه القياسي في البطولة وإحراز لقبها للمرة الثانية عشرة في مسيرته، أسوأ خسارة منذ 11 عاما في البطولات الكبرى بالسويسري حامل الرقم القياسي لعدد ألقاب بطولات الغراند سلام (20).

وأنهى "الماتادور" الإسباني على الملعب الرئيسي فيليب شاترييه مشوار السويسري المخضرم (37 عاما) العائد الى ملاعب رولان غاروس الرملية للمرة الأولى منذ 2015، وحقق فوزه السادس عليه في ست مواجهات جمعتهما في البطولة الباريسية، في مباراة سيطرت عليها الرياح القوية.

وقال نادال بعد الفوز "اللعب مع فيدرر هنا أمر لا يصدق. تهاني له، أن يكون بهذا المستوى في سن السابعة والثلاثين، أمر غير معقول. أقول شكرا للمشجعين الباريسيين لأنه من الرائع بالنسبة إلي أن أكون في النهائي مرة أخرى"، مضيفا "أشعر بالسعادة دائما عندما ألعب معه".

وتاابع "كانت مباراة صعبة جدا مع رياح لا تصدق (قوتها). أنا سعيد لبلوغي مجددا نهائي رولان غاروس، البطولة الأهم في مسيرتي".

وعزز نادال رقمه القياسي في عدد الانتصارات على ملاعب رولان غاروس بالفوز الـ 92 مقابل هزيمتين فقط، علما بأنه حقق فوزه الـ24 في المواجهة التي حملت الرقم 39 بينهما.

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وتعود آخر خسارة لنادال أمام فيدرر الى نصف نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية للماسترز في وقت سابق هذا العام، بينما تعود آخر خسارة له أمام السويسري على الملاعب الترابية الى دورة مدريد 2009.

وعلى ملاعب رولان غاروس، استمر لقاء القطبين نحو ساعتين ونصف ساعة، وطغت عليه قوة الرياح التي أثرت على مسار الكرات وأداء اللاعبين اللذين اضطرا أكثر من مرة للتوقف عن محاولة الإرسال في انتظار انتهاء عصف الرياح الذي أدى الى تطاير الرمال من حولهما.

وارتكب نادال 19 خطأ مباشرا وحقق 33 ضربة رابحة مقابل 25 لمنافسه الذي كان يسعى ليكون أكبر لاعب يبلغ نهائي إحدى البطولات الكبرى بعد الاسترالي كين روزوول عام 1974 في فلاشينغ ميدوز الأميركية.

وتقدم الاسباني في المجموعة الأولى 3-صفر قبل أن يخسر إرساله في الشوط الرابع، ثم تقدم 4-2 بعد الفوز بشوط سادس ماراتوني امتد لنحو عشر دقائق، قبل أن ينهيها 6-3.

وشهدت المجموعة الثانية لحظات حرجة للاعبين فتقدم فيدرر 2-صفر، وعادل نادال 2-2، وعندما كانت النتيجة تشير الى تعادل اللاعبين 4-4 مع تقدم فيدرر على إرساله 40-صفر، تمكن الإسباني من العودة مجددا وكسر إرسال منافسه، قبل أن ينهي المجموعة على إرساله.

وبات نادال على بعد فوز واحد من رفع كأس رولان غاروس للمرة الثالثة تواليا حيث سيواجه الفائز في مباراة نصف النهائي الثانية والتي تجمع بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول والنمسوي دومينيك تييم الرابع.

ورولان غاروس 2019 هي أول بطولة في الغراند سلام تجمع المصنفين الأربعة الأوائل في المربع الأخير منذ أن تحقق ذلك عام 2013 في بطولة أستراليا المفتوحة.