شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ننشر برنامج المنتخب الأولمبى فى شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى علاء عبد العزيز مدير منتخب مصر الأولمبى البرنامج الخاص بالفراعنة الصغار بالتنسيق مع شوقى غريب المدير الفنى، والخاص بشهر يونيو. وتضمن برنامج الإعداد الخاص بالمنتخب الأولمبى موعد وديتى الفريق أمام أوزباكستان والمقرر لهما يومى 9 و11 يونيو إلى جانب ودية مع منتخب فلسطين يوم 16 يونيو. Advertisements واصطحب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب 26 لاعبًا لوديتى أوزبكستان وهم: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى ومصطفى شوبير وأسامة جلال ومحمود الجزار وأحمد رمضان وأحمد أيمن ومحمد عبد السلام ومحمد صادق وأحمد سعيد وكريم العراقى وأكرم توفيق وأحمد يوسف وغنام محمد وناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد حمدى وشريف رضا وعمار حمدى وصلاح محسن وناصر منسى ومصطفى محمد وكريم يحيى وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان. بينما قرر الجهاز الفنى استبعاد الرباعى رمضان صبحى وأحمد مصطفى ومحمود مرعى وعبد الرحمن مجدى.

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