شكرا لقرائتكم خبر عن اشادات دولية باستضافة المكلا بطولة العالم للملاكمة للمحترفين والان مع التفاصيل

أشاد رئيس الإتحاد الدولي للملاكمة العربية للمحترفين الدكتور الهادي السديري، بجهود محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني لدعم استضافة مدينة المكلا لبطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين خلال الفترة من 28 – 29 يونيو الجاري. وعبر رئيس الإتحاد الدولي للملاكمة العربية للمحترفين عن تقديره لدعم المحافظ ومساندته لاحتضان البطولة ومتابعته للاستعدادات الجارية للاستضافة. ويشارك في بطولة العالم للملاكمة العربية للمحترفين ١٠ ملاكمين من أشهر ابطال العالم في الملاكمة و٦ من الأبطال العرب، منهم ٣ ابطال يمنيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اشادات دولية باستضافة المكلا بطولة العالم للملاكمة للمحترفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.