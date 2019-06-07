الكاف يصدر بيانا حول اتهامات الفساد لرئيسه

أًصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بيانًا رسميًا اليوم، أكد فيه أن رئيسه أحمد أحمد حر طليق، بعدما تم الإفراج عنه من قبل جهاز مكافحة الفساد والجرائم المالية، دون توجيه أي إتهامات له.

وكان رئيس الكاف قد تم توقيفه في باريس، بسبب الشكوى التي تقم بها عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للكاف ضده، بتهمة الفساد.

وقال الكاف أن رئيسه لا يواجه أي إتهامات، وهو حر طليق يباشر أعماله.

وتضمنت شكوى عمرو فهمي ضد رئيس الكاف عدد من الاتهامات، منها التعاقد مع شركة فرنسية لتوريد معدات رياضية للكاف، خاصة أن رئيس الشركة صديقه، وتتضمن الإتهامات أيضًا منح رشوة قدرها 20 ألف دولار لرؤساء الاتحاد الأفريقية، والإنفاق ببذخ على شراء السيارات من أموال الكاف.