ريفالدو يستبعد ترشيح البرازيل للقب كوبا أمريكا

أكد نجم كرة القدم البرازيلي السابق ريفالدو، أن راقصي السامبا لم يُعد المرشح الأقوى للفوز بلقب كوبا أمريكا في البرازيل بسبب إصابة نجمه البارز نيمار وتأكد غيابه عن فعاليات هذه النسخة.

وأشار ريفالدو إلى أن غياب نيمار عن صفوف السامبا البرازيلية يفتح الطريق أمام ظهور مرشحين آخرين للمنافسة على لقب البطولة.

وأوضح ريفالدو، نجم برشلونة الإسباني سابقًا، أنه يتمنى مشاهدة نيمار مجددًا في صفوف برشلونة إلى جوار المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان.

Advertisements

وكان نيمار، قد تعرض للإصابة في أربطة الكاحل بالقدم اليمنى خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي خلال المباراة الودية التي فاز فيها على نظيره القطري أمس الأول الأربعاء (2-0)، وتأكد غيابه عن صفوف المنتخب البرازيلي في كوبا أمريكا 2019.

وقال ريفالدو "أرى المنتخب البرازيلي مرشحًا عندما يكون نيمار مع الفريق. إنه لاعب يصنع الفارق".

وتابع "بعد هذا الموسم مع باريس سان جيرمان، يرغب نيمار في أن يؤكد للجميع أنه لاعب من طراز عالمي. المنافسة الآن أصبحت مفتوحة أكثر من أي وقت سابق".