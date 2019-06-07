رسميًا.. مانشستر يونايتد يحسم أولى صفقاته الصيفية

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن التعاقد رسميًا مع لاعب فريق سوانزي سيتي دانيال جيمس، ليكون أولى انتدابات الشياطين الحمر في سوق الانتقالات الصيفية.

وأفاد الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، أن صاحب الـ21 عامًا أصبح لاعبًا في صفوف الفريق بعدما وافق على الشروط الشخصية الخاصة بعقده.

وكان لاعب سوانزي سيتي خضع للفحوصات الطبية، أمس الخميس، لينجح اللاعب في اجتياز الكشوفات الطبية بنجاح.

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ووفقًا لشبكة "سكاي" فإن لاعب سوانزي سيتي والذي لم يتبق سوى عامًا على نهاية عقده سيكلف خزينة مانشستر يونايتد 18 مليون جنيه إسترليني (15 مليون جنيه إسترليني + 3 ملايين جنيه إضافات).

صاحب الـ21 عامًا لعب في صفوف سوانزي سيتي منذ عام 2016، ليصبح أحد أبرز نجوم فريقه خلال الموسم المنقضي بعدما أحرز خمسة أهداف وساهم بعشرة أهداف.

ويسعى نادي مانشستر يونايتد للعودة للمسار الصحيح بعد موسم مخيب حيث احتل المركز السادس عن الموسم المنقضي برصيد 66 نقطة ليكتفي بالمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي.