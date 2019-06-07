نادال يحسم كلاسيكو التنس ويتأهل لنهائي رولان جاروس

تأهل الأسباني رافا نادال إلى نهائي رولان جاروس على حساب السويسري روجيه فيدرر في البطولة المقامة حاليا بباريس.
وتغلب نادال حامل لقب النسخة الماضية من رولان جاروس وصاحب الـ11 لقب في البطولة على منافسه فيدرر في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات دور قبل النهائي للبطولة، بثلاث مجموعات نظيفة، وجاءت نتائجها كالتالي :(6-3، 6-4، و6-2).
وتعد هذه هي المرة الثانية عشر لنادال التي يتأهل فيها لنهائي بطولة رولان جاروس.
وبعد مباراة اليوم حقق نادال الإنتصار الـ24 له خلال المواجهات المباشرة مع فيدرر في ملاعب الكرة الصفراء، والتي تتضمن تسع مباريات نهائية في بطولات ( الجراند سلام)، و12 مباراة في البطولة الكبري، بينما توقفت إنتصارات السويسري فيدرر عند الرقم 15.
وسيلتقي نادال في نهائي رولان جاروس مع الفائز من المباراة الثانية التي ستجمع جوكوفيتش المصنف الأول عالميا مع النمساوي النمساوي دومينيك ثيم في المبارة التي ستقام اليوم.
وتعد بطولة رولان جاروس إحدى بطولات الجراند السلام الأربعة.
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