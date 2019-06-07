لاعبا ريال مدريد على رأس طلبات كونتي

أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الجمعة، أن نادي إنتر ميلان يُخطط للتعاقد مع لاعبين من ريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر، وبييرو أوسيليو المدير الرياضي للنادي غادرا إلى مدريد، بعد أسبوع واحد من المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، لبحث إمكانية التعاقد مع ماركو أسينسيو وماتيو كوفاسيتش، نجمي ريال مدريد.

ويخطط إنتر ميلان لإعادة بناء الفريق بشكل قوي خلال الميركاتو الصيفي، لا سيما بعد التعاقد مع المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي.

ويعد أسينسيو وكوفاسيتش من الأسماء التي يدور حولها الجدل في "سانتياجو برنابيو"، بشأن مصيرهما مع الميرنجي في الموسم المقبل.

يذكر أن إنتر ميلان تحرر بعد نهاية موسم 2018 - 2019 من قيود قانون اللعب المالي النظيف، وبالتالي يمكنه إنفاق الأموال على الصفقات بمعدل أكبر من المواسم الأخيرة.