برشلونة يلقي الكرة في ملعب دي ليخت

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن نادي برشلونة قرر تجميد موقفه في مفاوضات التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة قدم بالفعل عرضه النهائي لمينو رايولا، وكيل دي ليخت، وينتظر قرار اللاعب في الأسبوع المقبل، مع نية النادي الكتالوني عدم إضافة يورو واحد للعرض الأخير.

وأشارت تقارير إلى أن باريس سان جيرمان عرض مؤخرًا على دي ليخت راتبًا سنويا يبلغ 15 مليون يورو، ولكن برشلونة يرفض الدخول في أي مزايدة بشأن ضم دي ليخت.

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وأوضحت التقارير أن الراتب الأخير المقدم من قبل برشلونة لدي ليخت يتراوح من 5 إلى 7 ملايين يورو في الموسم الواحد.

ويراهن مسؤولو برشلونة على أن المدافع الهولندي يرغب في مزاملة صديقه فرينكي دي يونج المنتقل حديثًا إلى النادي الكتالوني، حيث رفض دي يونج العديد من العروض المغرية في سبيل ارتداء قميص برشلونة، في الوقت الذي باتت قرارات دي ليخت مرتبطة بموقف وكيل أعماله رايولا الذي يطمع برفع المبلغ لزيادة نسبة عمولته.

ومن المقرر أن يحدد اللاعب موقفه النهائي بشأن وجهته في الموسم الجديد، بعد خوض المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية بين هولندا وإنجلترا يوم الأحد المقبل.