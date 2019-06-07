شكرا لقرائتكم مدرب منتخب أوغندا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق سيباستيان ديسابر، المدير الفني للمنتخب الأوغندي، على الأنباء التى ترددت حول دخول ناديي الأهلي والزمالك قائلاً : لم يحدث.

كانت هناك أنباء تناثرت خلال الفترة الماضية عن دخول الأهلى والزمالك فى مفاوضات مع ديسابر من أجل قيادة أحدهما عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية، خلال الموسم الكروي المقبل 2019/2020.

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ونشرت صفحة "Africans Got Football" على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ، تصريح لمدرب منتخب أوغندا سيباستيان ديسابر، أكد خلاله قائلا: "لم يتحدث معي أحد بشكل رسمي أو مباشر في هذا الشأن"