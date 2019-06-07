شكرا لقرائتكم بعد راحة أسبوع.. الأهلى يستأنف تدريباته الأحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستأنف فريق الكرة بالنادي الاهلي تدريباته بعد غد ، الأحد، بعد راحة حصل عليها الفريق لمدة أسبوع تقريباً.
كان مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قد منح لاعبيه راحة لمدة أسبوع تقريباً حيث تدرب الفريق عقب مباراة الاسماعيلي بالدوري يوم 23 مايو الماضي التى انتهت بالتعادل بهدف لمثله قبل أن يحصل الفريق على راحة لمدة اسبوع تقريباً.
ولم يتحدد موقف الاهلي من المشاركة في أخر مباراتيه بالدوري أمام المقاولون العرب والزمالك بعدما سبق وأعلن النادي إنه لن يستكمل الموسم الحالي حال تأجيل مبارياته لما بعد بطولة أمم أفريقيا التى ستنطلق في مصر يوم 21 يونيو الجاري.
ويحتل الاهلي قمة الدوري حالياً برصيد 74 نقطة.
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