طارق العشري يتلقى عروض محلية وعربية...

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جدة - عمرو شويل تهتم أندية محلية وعربية بالتعاقد مع طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود وتولي المسئولية الفنية لفرقها في الموسم المقبل.
ويفاضل العشري بين العروض المقدمة إليه لاختيار أنسبها بعد انتهاء موسم الفريق العسكري، لاسيما وأنه لم يحسم مستقبله مع الحرس حتى الآن.
قاد العشري حرس الحدود نحو البقاء في الدوري بعدما تولى الفريق وهو في المركز الأخير لينهي المسابقة في المركز الثاني عشر بعد منافسة شرسة مع أكثر من فريق في صراع الهروب من الهبوط، و حافظ حرس الحدود على سجله خالي من الهزيمة في أخر 4 مباريات، بتحقيقه فوزين على الإسماعيلي والمصري و تعادليين مع بيراميدز والزمالك بهدف لكل منهما، وكان العشري تولى تدريب الحرس في سبتمبر الماضي خلفا لعماد سليمان .
يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه مسؤولو نادي الحرس لتجديد عقد المدير الفني بعد نجاحه مع الفريق في الموسم الأخير.
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