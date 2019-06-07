شكرا لقرائتكم الداخلية يعتمد على الناشئين فى دورى المظاليم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو الداخلية منح فرصة لمشاركة الناشئين مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة في إطار استعدادات الفريق الشرطي لخوض منافسات دوري الدرجة الثانية.
يجهز ضياء عبد الصمد المدير الفني للداخلية تقريراً بشأن الصفقات والراحلين عن الفريق، بالإضافة إلى وضع استراتيجية للفريق للعودة إلى الدوري الممتاز.
وأكد ضياء عبد الصمد في تصريحات خاصة أنه سيعتمد بشكل أكبر على ناشئي الداخلية بالإضافة إلى تدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات في بعض المراكز وفي مقدمتها مركز حراسة المرمى.
وتولى ضياء عبد الصمد مهمة تدريب الداخلية بعد هبوط الفريق رسمياً إلى دوري المظاليم، خلفاً لعلاء عبد العال مدرب الداخلية السابق.
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