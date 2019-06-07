كوبر يزور مران المنتخب الأوليمبى فى أوزبكستان اليوم...

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جدة - عمرو شويل
يزور مساء اليوم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر و الحالي لمنتخب أوزبكستان ، معسكر المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب و المتواجد فى أوزبكستان حالياً.
جاء ذلك بعد أن تواصل كوبر مع شوقى غريب، وأكد على رغبته فى زيارة معسكر المنتخب الأوليمبى.
ويخوض المنتخب الأولمبي وديتين أمام أوزبكستان يومي 9 و11 يونيو الجاري فى إطار الإعداد لأمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.
كان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب اصطحب 26 لاعباً لوديتي أوزبكستان وهم : عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى ومصطفى شوبير وأسامة جلال و محمود الجزار وأحمد رمضان وأحمد أيمن ومحمد عبد السلام ومحمد صادق وأحمد سعيد وكريم العراقى وأكرم توفيق و أحمد يوسف وغنام محمد و ناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد حمدي وشريف رضا وعمار حمدي وصلاح محسن وناصر منسي ومصطفي محمد وكريم يحيي وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان.
بينما قرر الجهاز الفنى استبعاد الرباعى رمضان صبحى وأحمد مصطفى ومحمود مرعى وعبد الرحمن مجدى.
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