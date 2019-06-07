شكرا لقرائتكم كوبر يزور مران المنتخب الأوليمبى فى أوزبكستان اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يزور مساء اليوم الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر و الحالي لمنتخب أوزبكستان ، معسكر المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقى غريب و المتواجد فى أوزبكستان حالياً.

جاء ذلك بعد أن تواصل كوبر مع شوقى غريب، وأكد على رغبته فى زيارة معسكر المنتخب الأوليمبى.

Advertisements

ويخوض المنتخب الأولمبي وديتين أمام أوزبكستان يومي 9 و11 يونيو الجاري فى إطار الإعداد لأمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب اصطحب 26 لاعباً لوديتي أوزبكستان وهم : عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحى ومصطفى شوبير وأسامة جلال و محمود الجزار وأحمد رمضان وأحمد أيمن ومحمد عبد السلام ومحمد صادق وأحمد سعيد وكريم العراقى وأكرم توفيق و أحمد يوسف وغنام محمد و ناصر ماهر وإمام عاشور وأحمد حمدي وشريف رضا وعمار حمدي وصلاح محسن وناصر منسي ومصطفي محمد وكريم يحيي وعمر مرموش وأحمد ياسر ريان.