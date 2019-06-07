الزمالك يفضل المعار المحلى عن السعودى فى الموسم الجديد...

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جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن صعوبة عودة الكونغولى كاسونجو مهاجم الفريق الكروى، المعار لنادي الوحدة السعودى خلال الموسم المقبل.
وأوضح المصدر الزملكاوى أن الاتجاه الأقرب داخل القلعة البيضاء هو التعاقد مع مهاجم أفريقى جديد لتدعيم الهجوم فى الموسم الجديد، ولكن حال الاستقرار على عودة أحد الأفارقة المعارين سيكون رزاق سيسيه المعار لنادي الاتحاد السكندرى وليس كاسونجو.
أضاف المصدر أن سيسيه قدم مستويات رائعة مع زعيم الثغر لكن المجلس يتطلع للتعاقد مع مهاجم أكثر خبرة فى الصيف القادم وحال عدم حدوث ذلك ستكون عودة المهاجم الإيفوارى واردة بقوة وليس كاسونجو.
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