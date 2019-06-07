شكرا لقرائتكم تأهل فوندروسوفا وبارتي إلى نهائي "رولان غاروس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فازت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا غير المصنفة على البريطانية غوهانا كونتا 7-5 و7-6 لتتأهل للمباراة النهائية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس يوم الجمعة وستواجه الأسترالية آشلي بارتي على اللقب يوم السبت.

وتعافت فوندروسوفا بعد التأخر في المجموعتين لتصبح أول لاعبة مراهقة تصل للنهائي في رولان غاروس منذ آنا ايفانوفيتش في 2007.

وستلتقي فوندروسوفا مع بارتي التي فازت على الأمريكية الصاعدة أماندا أنيسيموفا 6-7 و6-3 و6-3.

وتقدمت كونتا 5-3 في المجموعة الأولى وسط أجواء ممطرة بملعب سيمون ماتيو ونالت ثلاث فرص للحسم لكن منافستها البالغة من العمر 19 عاما انتفضت لتتفوق في المجموعة.

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وتقدمت اللاعبة البريطانية 5-3 أيضا في المجموعة الثانية لكنها فشلت في الصمود أمام فوندروسوفا التي نقلت المباراة إلى شوط فاصل وانتصرت بضربة رائعة.

وأنهت بارتي مغامرة أنيسيموفا (17 عاما) في رولان غاروس بعد مباراة متقلبة، وأصبحت بارتي المصنفة الثامنة أول استرالية تلعب النهائي في باريس منذ سام ستوسور في 2010.

وعوضت أنيسيموفا، التي أطاحت بحاملة اللقب سيمونا هاليب في الدور السابق، تأخرها 5-صفر في المجموعة الأولى لتظفر بها.

وتقدمت أنيسيموفا، أول لاعبة مولودة بعد عام 2000 تبلغ دور الثمانية أو قبل نهائي رولان غاروس، 3-صفر في المجموعة الثانية لكنها كانت مجرد صحوة أجهضتها بارتي.

وكافحت اللاعبة الأمريكية لتنقذ خمس فرص لحسم اللقاء لكن بارتي أنهت المواجهة في سادس مباراة لها تحت الأمطار الخفيفة.