شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد الإفريقي يجتمع مع هاني أبو ريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) أحمد أحمد عقد اجتماعا مع هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية في حضور عدد من المسؤولين بـ"الكاف" .

وذكر الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة أنه تم خلال الاجتماع استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم البطولة التي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الاتحادين الدولي والإفريقي التي عقدت في باريس بمناسبة إقامة كأس العالم للسيدات وإعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأضاف الاتحاد المصري أن تلك الجلسة جاءت بعد انتهاء رئيس الاتحاد الإفريقي من الإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق الفرنسية في الشكوى المقدمة ضده.