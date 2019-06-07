ليفربول يؤكد استمرار صلاح مع الفريق ويكشف عن التيشرت الجديد

كتب: محمد السيسي كشف نادي ليفربول الإنجليزى عن القميص الثانى الذى سيخوض به الفريق مباريات الموسم الجديد 2019-2020 من البريميرليج بحضور كافة نجوم الفريق. ونشر نادى ليفربول عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، صورة للثلاثى محمد صلاح وساديو مانى ونابى كيتا وهو يرتدى القميص الثانى للفريق. ووضع محمد صلاح وساديو ماني بعد ظهورهما بالقميص الجديد لفريق ليفربول حدا للشائعات والتي ربطتهم بالرحيل عن الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة وأنهم تصدروا كل الإعلانات الخاصة بقميص الفريق...

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