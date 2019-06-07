ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا

أعلن نادى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر عن موعد مواجهة مانشستر سيتي في بطولة الدرع الخيرية "كأس السوبر".

ذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، أن ملعب "ويمبلي" سيستضيف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي التي تنطلق في الرابعة من مساء الرابع من أغسطس القادم.

وسيخوض ليفربول المباراة للمرة الأولى منذ عام 2006، بإعتباره "وصيف" النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما توج مانشستر سيتي بجميع الألقاب المحلية في الموسم المنقضي.

وحل ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب...