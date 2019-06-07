أعلن نادى ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر عن موعد مواجهة مانشستر سيتي في بطولة الدرع الخيرية "كأس السوبر".
ذكر الموقع الرسمي لنادي ليفربول، أن ملعب "ويمبلي" سيستضيف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي التي تنطلق في الرابعة من مساء الرابع من أغسطس القادم.
وسيخوض ليفربول المباراة للمرة الأولى منذ عام 2006، بإعتباره "وصيف" النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، بعدما توج مانشستر سيتي بجميع الألقاب المحلية في الموسم المنقضي.
وحل ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب...
كانت هذه تفاصيل خبر ليفربول يواجه مانشستر سيتى 4 أغسطس فى الدرع الخيرية رسميًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.