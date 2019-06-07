كتبت أسماء عمر
أكد عبد الرحمن على، أحد المسئولين بمنفذ "تذكرتي" فى مركز شباب الجزيرة، أن تذاكر مباراة مصر والكونغو فى ثانى جولات الفراعنة بدور المجموعات أوشكت على النفاد حيث لم يبق سوى بعض التذاكر فى الدرجة الثالثة.
وشهد مركز شباب الجزيرة إقبالاً كثيفًا من الجماهير التى حرصت على استخراج الـFAN ID وشراء التذاكر خاصة مع اقتراب نفاد تذاكر المباراة الثانية بعد أن نفدت تذاكر المباراة الأولى التى تجمع منتخب الفراعنة بزيمبابوى بالكامل.
وتبدأ منافذ "تذكرتي" بفتح أبوابها أمام الجماهير من الساعة العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً وخلال أيام...
كانت هذه تفاصيل خبر مسئول بـ"تذكرتى": تذاكر مصر والكونغو أوشكت على النفاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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