من هنّ أفضل 10 لاعبات كرة قدم في العالم اليوم؟

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

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تبدأ الجمعة منافسات كأس العالم لكرة القدم للنساء 2019 في باريس. فمن هن أفضل اللاعبات في هذه اللعبة؟ في هذا التقرير أفضل 10 لاعبات لمعت أسماءهن في سماء كرة القدم النسائية.

"الخليج 365" من دبي: في السنوات الأربع التي انقضت منذ كأس العالم للسيدات الأخيرة في كندا، احتدت المنافسة وزادت المواهب بين لاعبات كرة القدم. وستكون مباريات كأس العلم للسيدات 2019 في فرنسا ميادين جديدة لتصنيف لاعبات عالميات يحققن الأهداف والشهرة. في هذا التقرير أفضل 10 لاعبات في عالم كرة القدم للنساء.

10. ميغان رابينوي

رابينوي (33 عامًا) أهم لاعبة في تشكيلة الولايات المتحدة لكأس العالم للسيدات في كرة القدم في فرنسا. تتميز بتكيفها الرياضي مع عمرها، ما يجعلها حاضرة، ليس عندما تحوز الولايات المتحدة الكرة فحسب، لكن أيضًا عندما تفوز بالمباريات. حققت 13 هدفًا و 17 تمريرة منذ عام 2017، كما حققت 19 هدفًا لنادي رين في هذه الفترة.

9. مارتا

مارتا البرازيلية (33 عامًا) هي أشهر لاعبة كرة قدم على الإطلاق، بل تعد أيقونة كرة القدم التي تحمل اسمًا واحدًا. فازت بجائزة أفضل لاعبة في العالم ست مرات، وهي رائدة تسجيل الأهداف في نهائيات كأس العالم للسيدات برصيد 15 هدفًا في خمس مباريات. محتمل أن يكون كأس العالم في فرنسا الأخير لمارتا، على الرغم من أنها قالت إنها ستلعب في أولمبياد 2020 في طوكيو قبل اعتزالها، لذا يجب مشاهدة كل مباراة تشارك فيها.

8. ويندي رينار

تتحدر ويندي رينار (29 عامًا) من جزيرة مارتينيك الفرنسية، وهي رأس حربة الفريق الأزرق. تعد بين أفضل لاعبي خط الدفاع في العالم. ولا شك في أن الفوز بكأس العالم على أرضها سيكون تخليدًا فعليًا لرينار.

7. يوجين لو سومر

تعد الفرنسية يوجين لو سومر (30 عامًا) أحد أغنى الهدافين بالأهداف في العالم، إذ حققت رقمًا قياسيًا بلغ 257 هدفًا خلال أربع دورات لدوري أبطال أوروبا لمصلحة نادي ليون، و 74 هدفًا دوليًا لمصلحة المنتخب الفرنسي.

6. لوسي برونز

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احتلت الإنكليزية لوسي برونز المركز السادس في بطولة Ballon D'Or في عام 2018، ويمكن القول إنها الأفضل في العالم. هي أحد أهم اللاعبات في فريق أولمبيك ليون بعدما انتقلت إليه في عام 2017 من نادي مانشستر سيتي. ومع الدور نصف النهائي والمباراة النهائية في ليون، تأمل برونز (27 عامًا) أن تستفيد من معرفتها المحلية إذا نجحت إنكلترا في الوصول إلى النهائيات.

5. ليكي مارتنز

تقدمت الهولندية ليكي مارتنز، وهي صاحبة هدف هولندا الأول في كأس العالم للسيدات في عام 2015، مثل بلدها بخطوات هائلة إلى الأمام في خلال السنوات الأربع الماضية. قادت مارتنز (26 عامًا)، المصنفة أفضل لاعبة في العالم للسيدات لعام 2017، هولندا إلى نيل بطولة أوروبا وكأس "ألغارف" في العامين الماضيين، وتتجه إلى فرنسا لتكون الحصان الأسود في البطولة. حققت مارتنز 14 هدفًا، وتسع تمريرات حاسمة في الموسم الماضي، وهي تلعب في صفوف نادي برشلونة ، وأوصلته إلى نهائي دوري أبطال أوروبا . كما حققت 42 هدفًا لفريق أورانجي في سن السادسة والعشرين.

4. أماندين هنري

ربما ليست أماندين هنري هدافة في المباريات، لكن مشاهدتها عن كثب في أثناء المباريات يوضح سبب احتسابها بين أفضل اللاعبات في العالم. فهي لاعبة خط وسط، تتمتع بتنوع فني في اللعب، أكانت في دور دفاعي أو هجومي، أو مرابطة في خط الوسط، لأنها بارعة في الفوز بالكرة. بعد فوزها بجائزة الكرة الفضية كثاني أفضل لاعبة في كأس العالم للسيدات 2015، تتوق هنري (29 عامًا) إلى تحقيق أكثر من ذلك، ولا تزال شخصية مركزية في بطولة فرنسا 2019.

3. سينيفر ماروزان

فازت الألمانية سينيفر ماروزان (27 عامًا) مرتين بجائزة أحسن لاعبة كرة قدم في ألمانيا، وقادت نادي أولمبيك ليون الفرنسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، وحصلت في نهائي 2018 على لقب أفضل لاعبة فيفا للسيدات (احتلت المركز الثاني بعد مارتا البرازيلية)، وقادت ألمانيا إلى كأس العالم للسيدات 2019. في أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو، نجحت لاعبة الوسط في ترك بصمتها، حيث سجلت الهدف الحاسم في المباراة النهائية، وحققت لألمانيا أول ذهبية أوليمبية للسيدات في كرة القدم.

2. أليكس مورغان

لم تكن الأميركية أليكس مورغان في أوج تألقها في كأس العالم للسيدات 2015، لكنها تعود مع اقتراب عيد ميلادها الثلاثين إلى قوتها السابقة. لا تزال المهاجمة التي تعتبر خطرًا محدقًا كلما ركضت بالكرة في الفضاء المفتوح. نمت مورغان لتصبح مهاجمة شاملة يمكنها رفع الكرة واللعب على نطاق واسع، لتكون رأس حربة الفريق الأميركي.

1. سام كير

الأسترالية سام كير هي الأغزر أهدافًا في كرة القدم للسيدات. تلعب في صفوف شيكاغو ريد ستارز في دوري كرة القدم الأميركي، وفي الدوري النسائي الأسترالي. حطمت كثر (25 عامًا) الحواجز وعممت لعبة كرة القدم للنساء في أستراليا بشكل لم يسبق له مثيل. قميصها هو الأكثر مبيعًا - رجالًا ونساءً - في البلاد.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن موقع "إي إس بي إن" الرياضي. الأصل منشور على الرابط:

http://www.espn.com/espn/feature/story/_/id/26857033/who-best-player-women-world-cup

