الأهلي يعود للتدريبات الأحد بعد راحة أسبوعًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته الأحد المقبل، بعد راحة حصل عليها الفريق لمدة أسبوع تقريبًا.
كان مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق قد منح لاعبيه راحة لمدة أسبوع تقريبًا حيث تدرب الفريق عقب مباراة الإسماعيلى بالدورى يوم 23 مايو الماضى التى انتهت بالتعادل بهدف لمثله قبل أن يحصل الفريق على راحة لمدة أسبوع تقريبًا.
ولم يتحدد موقف الأهلى من المشاركة فى آخر مباراتيه بالدورى أمام المقاولون العرب والزمالك بعدما سبق وأعلن النادى أنه لن يستكمل الموسم الحالى حال تأجيل مبارياته لما بعد بطولة أمم أفريقيا التى ستنطلق فى مصر يوم 21 يونيو الجاري.
ويحتل الاهلى قمة الدورى حاليًا برصيد 74 نقطة.
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