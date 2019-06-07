شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نيجيريا لـ"تايم سبورت": لن تتوج مصر بأمم أفريقيا بـ"لاعب واحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى جيرنوت روهر، المدير الفنى لمنتخب نيجيريا، أنه لا يمكن لمنتخب مصر أو السنغال أو الكاميرون، التتويج بنسخة أمم أفريقيا التى تستضفيها مصر خلال الشهر الجارى بفضل لاعب واحد.

وقال مدرب منتخب نيجيريا فى تصريحات تليفزيونية لقناة "تايم سبورت": "أعتقد أن من يقرر الفائز ببطولة الأمم الأفريقية هو أداء الفريق وانضباطه وليس لاعبًا واحدًا حتى لو كان لاعبين يتحدث عنهم الناس سواء فى مصر أو السنغال أو الكاميرون، فالعامل الحاسم للفوز بالبطولة سيكون انضباط وأداء الفريق وليس لاعب".

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وتنطلق بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلاً من النظام القديم الذى كان بمشاركة 16 فريقا فقط.