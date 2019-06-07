شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يفاضل بين عروض محلية وعربية بعد قيادة الحرس للبقاء فى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود عدة عروض من أندية محلية وعربية فى الفترة الحالية، لاختيار أنسبها بعد انتهاء موسم الفريق العسكري.

ونجح العشرى فى قيادة الحرس للبقاء فى الدورى بعدما تولى الفريق وهو فى المركز الأخير لينهى المسابقة فى المركز الثانى عشر بعد منافسة شرسة مع أكثر من فريق فى صراع الهروب من الهبوط، وحافظ حرس الحدود على سجله خالٍ من الهزيمة فى آخر 4 مباريات، بتحقيقه فوزين على الإسماعيلى والمصرى وتعادلين مع بيراميدز والزمالك بهدف لكل منهما، وكان العشرى تولى تدريب الحرس فى سبتمبر الماضى خلفًا لعماد سليمان .

يأتى ذلك فى الوقت الذى يسعى فيه مسئولو نادى الحرس لتجديد عقد المدير الفنى بعد نجاحه مع الفريق فى الموسم الأخير.