سوبر كورة.. ماذا طلب كوبر من شوقى غريب فى أوزبكستان؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي لمنتخب أوزبكستان مع شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي والمتواجد فى أوزبكستان حاليًا.. لمعرفة التفاصيل اضغط هنا:

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