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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة الموافق 7/6/2019، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، كان أبرزها كهربا يبحث عن العودة للدورى السعودى بعد ترحيب الزمالك، وأجيرى يمنح لاعبى المنتخب الحرية فى تناول وجبة الإفطار بمعسكر برج العرب.

أجيرى يمنح لاعبى المنتخب الحرية فى تناول وجبة الإفطار بمعسكر برج العرب

منح المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم الحرية للاعبى المنتخب فى تناول وجبة الأفطار خلال المعسكر المقام باستاد برج العرب استعدادًا لانطلاق بطولة أمم أفريقيا المقرر لها 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

كهربا يبحث عن العودة للدورى السعودى بعد ترحيب الزمالك

يبحث محمود عبد المنعم "كهربا"، صانع ألعاب الزمالك، عن إيجاد عرض مناسب للعودة مجددًا إلى الدورى السعودى بحثًا عن الاستقرار المالى والنفسى بعدما دخل فى عدد من الأزمات الموسم الجارى داخل القلعة البيضاء.

الأهلى يعلق على العروض السعودية والإماراتية لضم "معلول"

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى إن النادى لم يتلق عروضاًَ رسمية لضم على معلول ظهير أسير الفريق، كما تردد فى الفترة الماضية، موضحاً أن الأهلى سيُعلن أى عروض تأتى للنادى حال وصولها بشكل رسمى.

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الإسماعيلى ينتظر رديف الأهلى والزمالك فى الميركاتو الصيفى

يضع مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان أولوية للاعبين المنتظر الاستغناء عنهم فى الأهلى والزمالك لضمهم لصفوف الدراويش فى الانتقالات الصيفية.

المقاولون العرب يقيم اختبارات الناشئين غداً بالجبل الأخضر

يبدأ غداً السبت نادي المقاولون العرب في اجراء اختبارات قطاعات الناشئين داخل القطاع بمقر النادي في الجبل الأخضر .

الأهلى يكشف موقفه من كودجو بعد اقتراب انتقاله للعين الإماراتى

قال مصدر فى الأهلى إن النادى لم يكن مُقتنعاً بنسبة 100% بالتوجوجولى لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربى، حيث إن أداءه كان مُتذبذباً خلال الفترة الماضية.

محمد عادل يدير لقاء مصر وتنزانيا ومعروف لمباراة غينيا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن طاقمى الحكام الذين سيديران مباراتى المنتخب الوطنى أمام تنزانيا وغينيا يومى 13 و16 يونيو الجارى، فى إطار استعدادات المنتخب الوطنى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.