شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يهدي درع الجبلاية لسفيرة مصر بأوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى كرم كردى المشرف على المنتخب الأولمبى الدكتورة أمانى العتر سفيرة مصر بأوزبكستان بمقر إقامة المنتخب بالعاصمة طشقند.

ووصلت بعثة المنتخب الأولمبى مساء أمس الخميس لأوزبكستان استعدادًا لمواجهتها وديًا مرتين يومى 9 و11 يونيو الجارى فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل تحت 23 سنة والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وقام كرم كردى بتسليم درع الاتحاد لسفيرة مصر بأوزبكستان وقدم لها الشكر على اهتمامها بالبعثة، بينما أعربت السفيرة عن سعادتها بتواجد المنتخب الأولمبى الذى يعد أول منتخب مصرى يلعب فى أوزوبكستان.

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