شكرا لقرائتكم خبر عن تنزانيا فى القاهرة اليوم وغينيا تصل 14 يونيو لمواجهة منتخب مصر وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل اليوم إلى القاهرة بعثة المنتخب التنزانى الذى سيلاقى المنتخب الوطنى وديًا يوم 13 من الشهر الجارى، بينما تصل بعثة المنتخب الغينى إلى الإسكندرية يوم 14 لمواجهة المنتخب المصرى وديًا يوم 16 يونيو الحالي.

وتقام مباراتا منتخب مصر أمام تنزانيا وغينيا باستاد برج العرب فى إطار الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية بمصر يوم 21 الحالي.

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وانطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، أمس الخميس وتواجد 23 لاعبًا، بينما يغيب الثنائى محمد صلاح نجم ليفربول ومحمد الننى لاعب أرسنال للحصول على راحة عقب المشاركة مع أنديتهما فى نهائى دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبي.

كان أجيري أعلن قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).