شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستعجل رد الأهلى على تمديد إعارة 4 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو نادى الجونة من نظرائهم فى الأهلى الرد على الطلب الذى تقدم به الفريق الساحلى لتجديد إعارة الرباعى أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وأحمد حمدى.

كان الجونة الذى يُدرّبه حمادة صدقى ويتولى حسام غالى منصب مدير الكرة فيه قد حصل على رباعى الأهلى فى يناير الماضى على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وطلب الجونة منذ أيام تجديد إعارة اللاعبين الأربعة لكن الأهلى لم يحسم موقفه، خاصة أن الجهاز الفنى مازال يدرس حاجة الفريق فى الموسم الجديد كما أن هناك مُفاضل لصفقات الصيف المقبل.