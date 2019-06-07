سوبر كورة: الأهلى يراقب مهاجمين من أورجواى وكولومبيا والأرجنتين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى "سيديهات" لأكثر من مهاجم أجنبى من أجل اختيار أحدهم تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.. لقراءة التفاصيل اضغط هنا:

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