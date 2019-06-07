تقرير.. "رحيل مجاني".. 7 نجوم في الترجي على حافة الخروج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصبح سعد بقير لاعب فريق الترجي التونسي، أول الراحيلن عن صفوف فريق "الدم والذهب" بعد انتهاء عقده ليرحل مؤخرًا لصفوف أبها السعودي في صفقة انتقال حر.

بقير والذي قاد فريق "باب سويقة" للتتويج بمسابقة دوري أبطال إفريقيا في النسخة قبل الماضية على حساب الأهلي، وجه ضربة لفريقه بعدما رحل مجانًا، إلا أن الرحيل المجاني قد يطول سبعة لاعبين في صفوف بطل الدوري التونسي، وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

** انتهاء عقود الثلاثي

- أيمن بن محمد

يمتلك أيمن بن محمد الظهير الأيسر لفريق الترجي، فرصة الرحيل خلال هذا الصيف والانتقال لأي فريق مجانًا، حيث سينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

بن محمد البالغ من العمر 24 عامًا، انتقل إلى صفوف الترجي التونسي في صيف 2016 قادمًا من فريق بوهيميان الإيرلندي.

وشارك الظهير الأيسر للمنتخب التونسي مع فريقه الترجي خلال هذا الموسم في 24 مباراة إلا أنه لم يسجل أي هدفًا مكتفيًا بصناعة هدفين.

- سامح الدربالي

لاعب آخر قد يرحل من صفوف الترجي إذا لم يتم تجديد عقده في الصيف الحالي وهو سامح الدربالي الظهير الأيمن لفريق "باب سويقة".

الدربالي البالغ من العمر 32 عامًا، يعتبر من الأعمدة الأساسية للترجي منذ عام 2006، حيث توج بمرتين كأس رابطة أبطال دوري أبطال إفريقيا، وخمسة ألقاب دوري وأربعة ألقاب كأس تونس.

وشارك الدربالي خلال هذا الموسم في 23 مباراة مع الترجي ليصنع هدفًا واحدًا دون أن يسجل.

- غيلان الشعلالي

بعد خمسة مواسم قضاها داخل جدران فريق الترجي، لم تتوصل إدارة "الدم والذهب" حتى الآن لاتفاق مع لاعب وسط الفريق غيلان الشعلالي والذي سينتهي عقده في الصيف الحالي.

صاحب الـ25 عامًا والذي انضم لقائمة المنتخب التونسي والتي تستعد للمشاركة في مسابقة كأس الأمم الإفريقية شارك مع فريقه خلال هذا الموسم في 29 مباراة صنع هدفين دون أن يسجل.

ويعتبر الشعلالي من أبرز الأعمدة الأساسية في صفوف الترجي خاصة في آخر موسمين سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي.

** تهديد رباعي

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- فوسيني كوليبالي

ليس أمام إدارة الترجي سوى عام واحد من أجل تجديد عقد لاعب الوسط الإيفواري فوسيني كوليبالي والذي يعتبر من أهم أعمدة بطل الدوري التونسي.

كوليبالي صاحب الـ26 عامًا استطاع أن يخوض 34 مباراة في جميع المسابقات سواء كانت محلية أو قارية أحرز خلالها هدفين.

ونجح كوليبالي القادم من فريق الملعب التونسي أن يتوج بالعديد من الألقاب يأتي من أبرزها لقب دوري أبطال إفريقيا، والدوري التونسي مرتين.

ويمتلك كوليبالي أحقية الرحيل مجانًا في الصيف المقبل والتوقيع لأي ناد يرغب في الحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي المقبل.

- فرانك كوم

يمتلك فرانك كوم لاعب الوسط الكاميروني فرصة الخروج من الترجي في الصيف المقبل أيضًا حيث لا يمتلك في عقده سوى عام على الرحيل.

وانتقل كوم إلى صفوف الترجي في صيف 2017 قادمًا من صفوف كارلشروهر الألماني ليحقق لقب دوري أبطال إفريقيا مرة بجانب بطولتي دوري وثلاث بطولات كأس تونس.

صاحب الـ27 عامًا شارك في 31 مباراة مع الترجي خلال الموسم المنقضي ليسجل هدفين ويصنع هدف.

- يوسف البلايلي

لاعب آخر في صفوف الترجي قد يرحل عن صفوف "باب سويقة" في الصيف المقبل في حال عدم الوصول لاتفاق على تجديد عقده.

البلايلي صاحب الـ27 عامًا، انتقل إلى صفوف الترجي في صيف 2018 قادمًا من فريق أنجيه الفرنسي.

وشارك البلايلي والذي يتواجد في قائمة المنتخب الجزائري استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية في 28 مباراة مختلفة أحرز خلالها ستة أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة.

- أنيس البدري

آخر الأسماء التي بإمكانها الرحيل عن الترجي وهو أنيس البدري صانع ألعاب "الدم والذهب".

البدري والذي أحرز هدفًا في شباك الأهلي بنهائي نسخة 2018، من المقرر أن ينتهي عقده في الصيف المقبل 2020.

ويقدم البدري موسمًا رائعًا مع الترجي بعدما سجل 10 أهداف وصنع خمس تمريرات حاسمة.