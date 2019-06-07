تقارير تكشف فرصة صلاح في الحصول على الكرة الذهبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول يعتبر الأوفر حظًا للحصول على جائزة الكرة الذهبية.

وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن فان دايك يعتبر المرشح الأبرز للحصول على الكرة الذهبية والذي توج بها النجم الكرواتي ولاعب ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش.

ويأتي فان دايك ضمن الأبرز لحصوله مع ليفربول على بطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب 14 عامًا عن منصات التتويج على المستوى القاري، بجانب قيادة منتخب بلاده للوصول لنهائي دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى.

وشددت الصحيفة أن بإمكان فان دايك تكرار إنجاز غائب على مستوى الألقاب الفردية حيث لم يتوج أي مدافع بالعالم بجائزة الكرة الذهبية منذ فابيو كانافارو أيقونة الكرة الإيطالية في 2006.

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وتابعت الصحيفة الإنجليزية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يأتي في المرتبة الثانية بينما يتواجد ساديو ماني نجم منتخب السنغال ولاعب ليفربول في المركز الثالث.

وواصلت الصحيفة حديثها عن أبرز المرشحين، قائلة :"صلاح لديه فرصة الرهان بجانب الثنائي كريستيانو رونالدو ورحيم ستيرليتج".

ويمتلك محمد صلاح فرصة المنافسة على الجائزة بشرط حصول منتخب مصر على كأس الأمم الإفريقية والتي ستقام على الأراضي المصرية خلال الشهر الحالي.

واستطاع صلاح خلال هذا الموسم مع ليفربول أن يحصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي بعدما سجل 22 هدفًا ليتقاسم الصدارة مع الثنائي ساديو ماني وبير إيمريك أوبا ميانج.

وكانت آخر اسهامات صلاح مع ليفربول عندما قاد فريقه للتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام هوتسبير حيث سجل هدف فريقه الأول في مباراة انتهت لصالح الريدز (2-0).