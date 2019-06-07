رسميًا.. لجنة الحكام تعلن عن حكمي مصر أمام تنزانيا وغينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة عصام عبد الفتاح، عن اسماء الحكام اللذان سيديران مبارتي مصر الوديتين أمام تنزانيا وغينيا.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري استعداداته لكأس الأمم الإفريقية بمواجهة ودية ستكون أمام منتخب تنزانيا في 13 من الشهر الحالي ثم مواجهة غينيا في 16 من نفس الشهر.

وسيدير اللقاء الأول محمد عادل على أن يعاونه سمير جمال ويوسف البساطي، بينما سيتولى اللقاء الثاني محمد معروف ويعاونه أحمد توفيق وعبد الفتاح الصناديدي.

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وبحسب ما جاء على الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر "تويتر"، فمن المقرر أن يصل المنتخب التنزاني اليوم الجمعة، بينما تصل بعثة المنتخب الغيني يوم 14 من الشهر الجاري على أن تقام المباراتين في برج العرب.

ويبدأ المنتخب المصري البطولة الأفريقية والتي تقام على أرضه وبين جماهيره بمواجهة منتخب زيمبابوي.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتواجد في المجموعة الأولى مع منتخبات جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا وأخيرًا زيبمابوي.

ويواجه المنتخب المصري نظيره زيمبابوي في المباراة الأولى يوم 21 يونيو ثم جمهورية الكونغو في 26 من نفس الشهر على أن تختم مباريات الفراعنة بمواجهة أوغندا يوم 30 من الشهر الجاري.