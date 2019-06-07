سان جيرمان يغري دي ليخت بضعف عرض برشلونة

يجري نادي باريس سان جيرمان مفاوضات مكثفة من أجل الحصول على خدمات قلب الدفاع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت، المحترف بصفوف أياكس أمستردام، لتشتد المنافسة بينه وبرشلونة.
وبحسب ما أفادت صحيفة سبورت الكاتالونية اليوم الجمعة، فإن بي إس جي يغري دي ليخت براتب يصل إلى 15 مليون يورو سنوياً، وبعقد يمتد لخمس سنوات.
بينما تعرض إدارة برشلونة، بحسب الصحيفة، راتباً يتراوح بين 5 إلى 7 ملايين يورو سنوياً للاعب صاحب الـ19 عاماً.
كما يعرض النادي الفرنسي 90 مليون يورو لشراء دي ليخت من أياكس (80 مليون+10 كمتغيرات)، مقابل 75 مليون يورو من قبل النادي الكاتالوني.
ويمتاز باريس أيضاً بأن مديره الرياضي الجديد ليوناردو يمتاز بعلاقة جيدة للغاية مع وكيل أعمال دي ليخت، مينو رايولا.
وتؤكد العديد من التقارير الإخبارية أن الصراع على دي ليخت أصبح محصوراً بين الناديين بطلي فرنسا وإسبانيا.
وكان دي ليخت قد سجل هدفاً في مرمى إنجلترا أمس الخميس، ضمن مباراتهما بنصف نهائي دوري الأمم، ليقود انتفاضة هولندا التي بلغت النهائي بالفوز 3-1 لتواجه البرتغال في النهائي يوم الأحد.
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