بوفون على رادار برشلونة

كشفت تقارير رياضية إيطالية، اليوم الجمعة، أن الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون الذي رحل مؤخراً عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح على رادار نادي برشلونة ليلعب دور الحارس البديل.

ذكرت شبكة سكاي إيطاليا، أن النادي الكاتالوني تواصل مع بوفون ليعرب له عن اهتمامه بالحصول على خدماته.

وأوضحت: “البلاوغرانا” قد يستغني هذا الصيف عن حارسه الهولندي البديل ياسبر سيليسن”.

ويعد الألماني مارك أندريه تير شتيغن، الحارس الأساسي للبرسا.

ويمتلك بوفون عرضا آخر من فنربخشة التركي، إضافة لأندية أخرى من ألمانيا والصين.