تشيلسي يطعن على عقوبة “فيفا” القاسية

أكدت محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، اليوم الجمعة، أن نادي تشيلسي الإنجليزي طعن على عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الخاصة بمنعه من ضم لاعبين جدد.

تعرض تشيلسي للعقوبة في فبراير (شباط) الماضي، لانتهاك لوائح التعاقد مع لاعبين تحت (18 عاماً) من خارج أوروبا، وتم تغريمه 600 ألف فرنك سويسري.

وقال تشيلسي الشهر الماضي، إنه سيطعن على العقوبة التي تحرمه من ضم لاعبين جدد في فترتي انتقالات، أو لمدة عام واحد فعلياً.

وذكرت محكمة التحكيم الرياضية أن النادي ومقره لندن، قدم الطعن ولم تضع جدولاً زمنياً للبت فيه.