برشلونة يرغب بضم بوفون

تفكر إدارة نادي برشلونة الإسباني، بضم جيجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق، خلال الفترة المقبلة.

ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا أن برشلونة يفكر في ضم المخضرم بوفون كحارس ثاني في الفريق مع اقتراب رحيل الهولندي ياسبر

سيليسن من الرحيل عن صفوف الفريق.

ويرغب بوفون بمواصلة اللعب وعدم الإعتزال، وسط عروض كثيرة مقدمة له، من الصين وتركيا والبرازيل وألمانيا، بعدما أعلن رحيله عن صفوف الفريق الباريسي، حيث قضى

مع الفريق موسم، حقق فيه الدوري الفرنسي، وشارك في 17 مباراة فيهم.

الجدير بالذكر أن بوفون رحل عن يوفنتوس في الصيف الماضي، عقب مسيرة استمرت أكثر من 17 عامًا منذ أنتقاله لليوفي في 2001 بعدما وخاض معهم 656 مباراة، حقق خلالها 18 لقبا، بالإضافة إلى الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.