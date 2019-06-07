الكشف عن موعد مباراة كأس الدرع الخيرية بين مانشستر سيتي وليفربول

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم موعد مباراة كأس الدرع الخيرية التي ستكون بين ليفربول ومانشستر سيتي. وحدد الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد الموافق 4 أغسطس، موعدًا لمباراة كأس الدرع الخيرية بين الفريقين، على ملعب ويمبلي في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة. على ملعب ويمبلي في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة. وتوج مانشستر سيتي ببطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، ما يجعله يواجه ليفربول صاحب المركز الثاني في الدوري. وتنافس ليفربول ومانشستر سيتي، بشراسة طوال الموسم نحو اللقب، وتبادلا الصدارة، إلى أن انتهى المطاف بتتويج مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة، حيث حصد 98 نقطة في صدارة الدوري، في حين حصد ليفربول الوصيف 97 نقطة .

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