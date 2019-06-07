الجونة يدخل الصراع على ضم مدافع الأهلي

دخل نادي الجونة، في صراع الظفر بخدمات محمد نجيب مدافع الأهلي، حيث يسعى كل من الإنتاج الحربى والاتحاد السكندري، للحصول على

توقيع مدافع القلعة الحمراء خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهى عقد نجيب صاحب الـ36 عاما مع الأهلي

بنهاية الموسم الجارى، ولم يتم التجديد له حتى الآن مع وجود نية داخل القلعة الحمراء في عدم التجديد للاعب من أجل التعاقد مع مدافع جديد قبل الموسم الجديد.