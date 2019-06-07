بتروجت يتهم الجبلاية وبعض الأندية بهبوطه للمظاليم

يواجه مجلس إدارة نادي بتروجت اتهامات صريحة لاتحاد الكرة بعد تأكد هبوط الفريق للقسم الثاني وأنه السبب في هبوط فريقه للقسم الثاني تنصل من مبدأ تكافؤ الفرص. تكافؤ الفرص. وأبرز الاتهامات أنه تم تلبية مطالب الأندية الأخرى على حساب بتروجت، بجانب اللعب على وتر الوطنية ومصلحة البلد التي تستعد لمهمة وطنية لخوض نهائيات الأمم الأفريقية. كما يوجه النادي البترولي اتهامات لبعض الأندية بتساهلها مع فرق منافسة على حساب بتروجت والتي حصدت نقاط كانت وراء بقائها بالممتاز على حساب بتروجت.

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