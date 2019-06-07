بتروجت يواجه أزمة رحيل النجوم بعد الهبوط للقسم الثاني

يواجه نادي بتروجت، أزمة حقيقية بعد هبوط الفريق الكروي الأول لدوري القسم الثاني، حيث تنهال العروض على معظم لاعبيه في جميع الخطوط .

وهو ما ينذر بصعوبة عودة الفريق سريعا الى دوري الأضواء والشهرة عكس نادي طنطا الذى نجح برئاسة

فايز عريبي في احتواء اللاعبين بعد الهبوط الموسم قبل الماضي، وتعاهدوا جميعا على الصعود سريعا للدوري الممتاز وتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها بأقدامهم طوال الموسم قبل الماضي.

وهو ما تحقق بالفعل وصعد الفريق للممتاز ليتواجد مع الكبار في الموسم المقبل، بعد أن نجح بجدارة في التأهل رغم صعوبة المنافسة.

ومن أبرز اللاعبين الأقرب للرحيل رغم ان عقود بعضهم تنتهي بنهاية الموسم المقبل شكري نجيب ومحمود صلاح وحميدو ماو واحمد سالم صافي واحمد عبد الرسول وحارس المرمى محمد ابو النجا واحمد لالا وغيرهم.