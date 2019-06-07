هاني يطلب إطلاق سراحه لليونان

أبلغ محمد هاني ظهير أيمن فريق الأهلي إدارة ناديه برغبته في الرحيل خلالالموسم المقبل.
وتلقى هاني عرضا من آيك
أثينا اليوناني لضمه في الموسم الجديد. ويرغب هاني في خوض تجربة جديدة بعيدا عن النادي الأهلي في أوروبا.
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