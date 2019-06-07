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ريال مدريد يفضل ضم نجم توتنهام عن بوجبا

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يفضل فلورنتينو بيريز رئيس نادي الاسباني ضم الاعب الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام الإنجليزي عن الاعب الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

اكدت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية ان بيريز يريد التوقيع مع كريستيان إريكسن هذا الصيف لأنه سيكلف النادي مبلغ أقل بكثير من بول بوجبا، حيث ستطلب إدارة

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مانشستر يونايتد مبلغ لا يقل عن 120 مليون يورو.

ويذكر ان ريال مدريد يسعى لتدعيم صفوف هذا الصيف من اجل العودة للمنافسة علي الالقاب في الموسم الجديد، بعد الخروج هذا الموسم بدون بطولات.

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