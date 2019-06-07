حسين الشحات يوجه رسالة لجماهير العين الإماراتي

وجه حسين الشحات صانع ألعاب الأهلي رسالة لجماهير فريقه السابق العين الإماراتي. وكتب الشحات عبر تويتر انه يشكر جماهير العين على دعمها له سواء أثناء تواجده مع الفريق الإماراتي أو بعد رحيله للنادي الأهلي. ورحل الشحات للنادي الأهلي في شهر يناير الماضي.

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