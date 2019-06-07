شاهد.. ريال مدريد يعلن قميص الموسم الجديد

أعلن النادي الإسباني ريال مدريد، رسميًا قميص الموسم الجديد 2019-، 2020، والذي تشابه مع ألوان التاج، وجاءت كل تفاصيله باللون الذهبي، ما يجعله متباينًا مع اللون اللأبيض، اللون الأساسي لقميص النادي الملكي.
وشارك العديد من اللاعبين في الإعلان الرسمي لهذا القميص داخل ملعب «سانتياجو برنابيو» منهم، جاريث بيل، سيرجيو راموس، إيسكو، مارسيلو، لوكا مودريتش، توني كروس، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور,كريم بنزيما،
جدير بالذكر أن المرينجي أنهى الموسم الحالي في المركز الثالث بفارق 19 نقطة عن غريمه برشلونة الذي توج بلقب الدوري الإسباني.
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