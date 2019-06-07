الجزائري إسلام سليماني يدخل دائرة اهتمامات بنفيكا البرتغالي

دخل الجزائري إسلام سليماني، مهاجم فنربخشه التركي، دائرة اهتمامات نادي بنفيكا، من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي القادم. أكدت صحيفة "ابولا" البرتغالية، أن نادي بنفيكا يريد التعاقد مع المهاجم الجزائري سليماني مهاجم فنربخشه. يذكر أن اللاعب الجزائري، سبق وأن لعب في الدوري البرتغالي من قبل، ضمن صفوف فريق سبورتنج لشبونة في عام 2013، قبل أن يرحل إلى ليستر سيتي عام 2016.

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